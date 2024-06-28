Экс-преподавательница одного из столичных юридических вузов арестована в Домодедово за особо крупную взятку

Уточняется, что юрист находилась в федеральном розыске.

Отмечается, что она была задержана прямо в аэропорту после возвращения из-за рубежа. Ей предъявлено обвинение в передаче взятки в особо крупном размере. Экс-преподавателю вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, за которые грозит до 15 лет колонии. В отношении Беляковской завели два уголовных дела: в конце позапрошлого и в декабре прошлого годов. Она была заочно арестована и объявлена в розыск.