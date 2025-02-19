Экс-президента Бразилии Болсонару обвинили в попытке госпереворота

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в 2022 году пытался устроить государственный переворот. Так считают в Генеральной прокуратуре, о точке зрения правоохранителей сообщил телеканал G1.

Это ведомство заявило, что бывший глава государства возглавил организацию, которая пыталась ликвидировать демократию. Сам Болсонару знал о замысле группы военных убить политика Луиса Инасиу Лулу да Силву, который сейчас является бразильским президентом. Точно так же они планировали поступить с вице-президентом Жералдом Алкмином. Их обоих должны были устранить в декабре 2022 года. В отношении экс-президента выдвинуто пять пунктов обвинения.

Всего в причастности к заговору обвиняют 34 человека. Ходатайство о привлечении всех этих людей к ответственности направлено в Верховный суд. Если документ будет удовлетворен, то Болсонару станет полноценным подсудимым.

Ранее Болсонару заявил, что в случае своего прихода к власти выведет страну из состава БРИКС. Такое заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей, его главные союзники, объявили о выходе своих стран из различных международных организаций и органов.