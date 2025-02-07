Болсонару хочет вывести Бразилию из БРИКС после прихода к власти

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о намерении вывести страну из БРИКС, если снова станет ее президентом. Также он выразил желание вывести страну из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое заявление политик сделал в интервью газете Folha de São Paulo.

Заявления Болсонару прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей, его главные союзники, объявили о выходе своих стран из различных международных организаций и органов.

Болсонару намерен заключить «прочное военное соглашение» с США, направленное на борьбу с терроризмом на тройной границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной. Кроме того, он выразил готовность разрешить разместить в этом регионе военную базу США.

Стоит отметить, что Болсонару не сможет принять участие в президентских выборах в 2026 году. Это связано с тем, что избирательная комиссия наложила на него дисквалификацию.

По данным опросов, действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считается фаворитом в борьбе с гипотетическими сторонниками курса предшествующего бразильского лидера.

Ранее сообщалось о том, что в Бразилии увидели в словах Зеленского намерение договориться о мире с РФ.