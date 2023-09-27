Бывший американский разведчик Скотт Риттер, известный своими критическими высказываниями по поводу украинского конфликта, снова оценил ход боевых действий. Он заявил, что сейчас правительству Зеленского не помогут никакие финансовые вливания. Оно даже не успеет потратить полученные деньги.

«Для этого необходимо наличие украинского государства, способного получить эту сумму. А мне не кажется, что Украина просуществует хоть сколько-нибудь долго», - указал эксперт.

Его слова привели РИА Новости. Риттер добавил, что все уже потраченные странами НАТО деньги не сумели привести Украину к успеху. Точно таким же будет и дальнейший результат, даже при наличии новых трат. Все говорит о том, что Россия своей мощью превосходит не только Соединенные Штаты, но и весь Запад по совокупности.