Экс-разведчик из США назвал причины провала усилий израильских спецслужб

Силовики Израиля слишком много и часто хвастались применением искусственного интеллекта при своей работе, и это не довело их до добра.

Скотт Риттер, бывший разведчик Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, уверен, что Израиль подвела приверженность специальных служб к использованию искусственного интеллекта для обработки и анализа полученных данных. Им приходится оценивать огромное количество снимков, из сектора Газа, телефонных звонков, писем и так далее.

«ХАМАС придерживался продуманного плана информационного обмана, поддерживая уровень коммуникаций, достаточный по количеству и качеству, чтобы его не выделил ИИ», - указал он.

Его точка зрения была изложена на сайте Consortium News. Израильтяне стали самоуверенны на фоне своих успехов, считает Риттер, и слишком полагались на компьютерные алгоритмы. Те их подвели в самый ответственный момент.