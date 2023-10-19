Поражение ВСУ неминуемо, поскольку Соединенные Штаты не смогут их обеспечивать всем необходимым.

По мнению бывшего разведчика армии США Тони Шаффера, контрнаступление украинской армии полностью провалилось. Она не смогла отбить никаких значимых территорий. В итоге у нее нет ни резервов, ни материальных ресурсов, ни побед.

«Путин знает, что США не смогут поставить Украине помощь, необходимую для поддержания наступления или даже для обороны», - подчеркнул он в своем интервью интернет-каналу Judging Freedom..

Даже Зеленский и его окружение понимают, что Америка их скоро отбросит в сторону, как ненужную и бесполезную вещь.