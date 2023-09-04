Экс-разведчик Риттер назвал нереальным стремление НАТО выдворить Россию из Крыма
Фото: [© Константин Михальчевский/РИА Новости]
Северо-Атлантический блок выдает желаемое за действительное. Это уже привело к гибели огромного числа украинцев.
В сети вышло интервью бывшего сотрудника разведки Соединенных Штатов Скотта Риттера. Он указал, что украинское контрнаступление, в результате которого ВСУ должны вновь овладеть Крымом, обречено на провал. Россия может уйти с полуострова только добровольно, но она никогда не сделает этого. Поэтому все чаяния Киева и его хозяев с Запада не приведут ни к чему.
«Когда теория встречается с реальностью на поле боя, результатом всегда становятся мертвые люди. Очень много украинцев погибло из-за этой трагической ошибки», - подчеркнул он.
То, что НАТО вообще допустило подобное развитие событий, является большой и печальной ошибкой.