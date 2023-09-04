Северо-Атлантический блок выдает желаемое за действительное. Это уже привело к гибели огромного числа украинцев.

В сети вышло интервью бывшего сотрудника разведки Соединенных Штатов Скотта Риттера. Он указал, что украинское контрнаступление, в результате которого ВСУ должны вновь овладеть Крымом, обречено на провал. Россия может уйти с полуострова только добровольно, но она никогда не сделает этого. Поэтому все чаяния Киева и его хозяев с Запада не приведут ни к чему.

«Когда теория встречается с реальностью на поле боя, результатом всегда становятся мертвые люди. Очень много украинцев погибло из-за этой трагической ошибки», - подчеркнул он.

То, что НАТО вообще допустило подобное развитие событий, является большой и печальной ошибкой.