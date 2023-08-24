Экс-разведчик Риттер предсказал Украине участь Японии и капитуляцию

Бывший разведчик вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер отреагировал на пост украинского президента в соцсетях. Лидер Украины заявил, что он не торгует территорией собственной страны. Риттер там же отпустил едкий комментарий, что Россия и не собирается ничем торговать либо приобретать земли.

«Именно НАТО предложила сделку. Россия ничем не торгует», - напомнил он.

Бывший разведчик считает, что РФ правильно оценивает реальность. В ней Украине придется капитулировать примерно так же, как это сделала Япония 2 сентября 1945 года. Он заверил, что Зеленскому придется пойти на точно такой же шаг.