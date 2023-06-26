Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что после неудачных попыток контрнаступления ВСУ Владимир Зеленский может решиться на отчаянный шаг: устроить катастрофу на Запорожской АЭС. Об этом он сказал в интервью каналу U.S. Tour of Duty.

Эксперт считает угрозу абсолютно реальной. По его мнению, ВСУ могут нанести удар по станции, а затем обвинить в аварии русских.

«Мы знаем, что украинцы способны совершать ужасающие акты экологического терроризма», – отметил Риттер.

Бывший разведчик имел в виду уничтожение ВСУ Каховской ГЭС. Теперь, в попытках изменить ситуацию на фронте киевский режим может пойти на еще более бесчеловечные меры.

После разрушения Каховской ГЭС на ЗАЭС были проблемы с получением воды для охлаждения реакторов. Атомную станцию посетила комиссия МАГАТЭ с главой организации Рафаэлем Гросси.