Экс-разведчик Риттер: Украине придется отдать огромный кусок территории

Он предположил, что вскоре Россия постепенно перейдет наступление. При этом российские войска нанесут основной удар там, где у украинской армии меньше всего сил. Для ВСУ это будет означать необходимость переброски новых резервов, а их у Киева почти не осталось.

«У России будет инициатива с этого момента, и в конечном итоге украинская линия обороны падет. Им, вероятно, придется отступить за Днепр и сдать огромный кусок территории», – уверен Риттер.