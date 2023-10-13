Экс-разведчик Риттер: украинские войска могут попасть в два больших котла

Украинским войскам угрожают два больших окружения в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.

«Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных», – сказал Риттер.

По мнению эксперта, руководство ВСУ делает ситуацию еще более ужасной, не отводя свои подразделения с позиций.

Очень скоро конфликт закончится полным крахом украинской армии, в которой отчаянно не хватает людей и уже заканчивается вооружение, считает Риттер.