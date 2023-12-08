Приближается ситуация, когда Зеленскому придется столкнуться с яростью собственных офицеров. Военнослужащие чувствуют себя преданными в то время, как множатся сообщения о коррупции в высшем эшелоне украинской власти.

По словам Риттера, в настоящее время зарплаты украинским военным выплачиваются из помощи, которую выделяют США. Он сказал, что его как американца возмущает финансирование Украины, поскольку в самих Штатах полно внутренних проблем.