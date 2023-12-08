Экс-разведчик Риттер: вскоре Зеленский столкнется с яростью украинских офицеров
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В ВСУ растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Приближается ситуация, когда Зеленскому придется столкнуться с яростью собственных офицеров. Военнослужащие чувствуют себя преданными в то время, как множатся сообщения о коррупции в высшем эшелоне украинской власти.
По словам Риттера, в настоящее время зарплаты украинским военным выплачиваются из помощи, которую выделяют США. Он сказал, что его как американца возмущает финансирование Украины, поскольку в самих Штатах полно внутренних проблем.
«Давайте займемся проблемой иммиграции. Давайте разберемся с грязной водой в городе Флинт, штат Мичиган. Давайте займемся проблемой бездомных. Давайте разберемся со всеми этими наркоманами на улицах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Давайте позаботимся об Америке!» – заключил Риттер.