Украинская армия изо всех сил старается продлить контрнаступление до сезона дождей, а затем «поставить» конфликт на заморозку, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

Во-первых, в ходе контрнаступления ВСУ теряют своих солдат и могут истощить свои резервы уже к концу октября.

Во-вторых, дожди и грязь не остановят российскую армию, поскольку она умеет воевать даже в таких условиях.

Как считают в Минобороны Великобритании, Россия к осени накопила большое количество крылатых ракет воздушного базирования и вскоре направит это оружие против объектов украинской инфраструктуры.