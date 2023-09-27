Экс-разведчик Шаффер: украинские войска стали легкой мишенью для российской артиллерии

ВСУ оказались уязвимыми на передовой и уже упустили момент, чтобы добиться успеха на поле боя, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, российские военные на порядок улучшили качество ведения артиллерийского огня. Любые перемещения противника на поле боя отслеживаются при помощи дронов, и тут же на солдат ВСУ «обрушивается волна из снарядов».

Из-за постоянных обстрелов украинские войска не могут провести перегруппировку своих сил.

Эксперт также считает, что поставки новой техники уже не помогут украинской армии, так как момент давно упущен. К тому же предыдущие насыщения ВСУ иностранным вооружением ни к чему не привели.