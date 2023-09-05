По словам бывшего разведчика США Скотта Риттера, наша армия способна взять под свой контроль Одессу и Харьков. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что это может случиться при ситуации длительного затягивания текущего конфликта Киевом.

По его мнению, Москва ведет работу над заявленными целями и задачами, в которые входит денацификация, демилитаризация и отказ Незалежной от членства в Североатлантическом альянсе.