По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, Вооруженные Силы РФ достигли своей цели в ходе спецоперации по уничтожению украинских войск. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что российские войска добилась большого успеха и измотали украинскую армию.

По мнению экс-разведчика США, российская армия ударила не только по украинским войскам, а также и по западному военному блоку, вложившему большие финансы в конфликт.

Ранее арабский телеканал Al Jazeera сообщил о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на мир при условии взятия российскими войсками Харькова.