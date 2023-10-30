По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, украинские склады, где находятся переданные западными странами боеприпасы, в очень больших объемах уничтожаются Вооруженными Силами РФ. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он подчеркнул, что российской армии удается отлично обнаруживать и уничтожать склады в отдаленных от передовой районах.

По мнению американского разведчика, ВСУ тратится весьма много боеприпасов при том, что эксплуатация артиллерии нередко ведется неправильно.

Он добавил, что это свидетельствует о том, что российские военные находятся на доминирующей позиции в условиях дальнего и ближнего боя.