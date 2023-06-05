Вчера киевский режим сообщил о начале крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. Председатель Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич рассказал, что задумано украинской арией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, у киевского режима уже было много таких попыток, которые ни к чему не привели. Это выглядит так, что они на шаг продвигаются и на несколько метров отлетают назад.

Эксперт пояснил, что на данный момент идет прощупывание Киевом российской обороны, расстояние которой составляет 850 км от линии соприкосновения. После нахождения какой-то слабой точки после прорыва они хотят расчленить, окружить и получить итог, однако это очень сомнительно.