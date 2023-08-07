Экс-сотрудник МВФ Дэвид Ву: украинское контрнаступление выдохнется в ближайшие недели

Бывший экономист завил, что ВС РФ производят очень хорошее впечатление. Они совершают революцию в своей тактике каждые несколько месяцев. Вдобавок, российское правительство дает армии новейшее оружие, которое ранее не поступало в войска.

«Русские воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее», - указал эксперт.

Его слова привели РИА Новости. Он добавил, что российское командование тщательно анализирует свои ошибки и учится на них. Все промахи в дальнейшем не повторяются.