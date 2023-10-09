Экс-сотрудник ЦРУ: огромное количество солдат ВСУ попало в котел под Купянском

Российские военные окружили под Купянском значительные силы ВСУ, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его данным, огромное количество украинских солдат попало в котел, в настоящее время они лишены возможности пополнять свои запасы.

В этой ситуации, уверен Джонсон, у окруженной группировке остается только два выхода – сдаться или быть уничтоженными. Аналитик предрек Украине одно из самых крупных поражений.

Накануне командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь сообщил, что украинские военные прекратили попытки контратаковать в районе Купянска и занимают оборонительные позиции.