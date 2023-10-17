По утверждению Джонсона, ВСУ несут значительные потери, поскольку их бойцы сдаются в плен.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон дал интервью интернет-каналу Judging Freedom и заявил об очень серьезной угрозе для Киева.

«Русские берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно окружено», - сообщил он.

Джонсон выразил мнение, что без помощи извне украинская армия продержится не дольше нескольких недель. На этом фоне роль иностранных наемников в ВСУ начинает приобретать все большее значение.