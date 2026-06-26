В Старом городке Одинцовского округа на 85% завершили капремонт ФОКа

В поселке Старый городок Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса, строительная готовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Специалисты ведут работы по монтажу инженерных систем — электроснабжения, слаботочных сетей, трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, а также внутренние отделочные работы.

Площадь здания составляет более 1,8 тыс. кв. м. В нем обновят игровые и тренировочные залы, раздевалки и душевые, полностью заменят инженерные коммуникации, отремонтируют кровлю и фасад, выполнят внутреннюю отделку помещений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.