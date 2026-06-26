Строил дом, а стал изгоем: история россиянина, которого жена выгнала после болезни

Россиянин Сергей рассказал, как после расставания с женой из-за ухудшения самочувствия в 53 года остался без дома и семьи, сообщил properm.ru.

По словам россиянина, жить с возлюбленной он начал в 2014 году. Пара не оформляла сразу отношения. Мужчина, по его словам, много времени и сил уделял строительству дома: ставил окна, утеплял стены, облагораживал участок. Право собственности оформили на будущую жену. Тогда мужчине это казалось формальностью. В 2020 году они зарегистрировали брак.

По словам мужчины, в это время его здоровье начало ухудшаться. Врачи диагностировали хроническое прогрессирующее неврологическое заболевание из группы «паркинсонизм-плюс» с подозрением на мультисистемную атрофию. Болезнь проявлялась скованностью, шаткой походкой, сбивчивой речью. Со временем Сергей перестал держаться на ногах: сперва опирался на костыль, затем на ходунки, позже оказался в инвалидной коляске. Сегодня он — инвалид первой группы и не может заботиться о себе.

По убеждению Сергея, человек, который раньше решал бытовые вопросы, сам стал нуждаться в помощи. В 2026 году жена подала на развод. Супруга, как утверждает Сергей, стала считать жилье только своей собственностью, доступ ему закрыт.

По данным издания, сейчас мужчина живет у матери. По его словам, это помещение непригодно для инвалида: тесное, захламленное, коляска с трудом разворачивается. Нет ни душа, ни ванной, туалет — деревянный на улице. Для Сергея, который едва передвигается, это испытание. Отопление — маленькая печка, стены без отделки. Он не может заготовить дрова. Сергей требует признать его участие в строительстве. По его мнению, его вклад требует справедливой оценки.

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