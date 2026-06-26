Раскрыты истинные причины возвращения Меган Маркл и принца Гарри в Великобританию

Меган Маркл готовится к возвращению в Великобританию. Она намерена сопровождать супруга принца Гарри в предстоящем визите на родину мужа. Это будет ее первая поездка в Соединенное Королевство за последние несколько лет. После того как пара переехала в США, Меган приезжала в Лондон только один раз — на похороны королевы Елизаветы Второй.

По данным RadarOnline, истинная цель визита далека от примирения с королевской семьей. Главным мотивом Меган является коммерческий успех. Она уверена, что публичное появление рядом с Виндзорами укрепит ее положение в обществе и поможет расширить бизнес-проекты.

Герцогиня Сассекская прекрасно понимает ценность видимости в Великобритании и значимость ассоциации с королевской династией, которая имеет огромный международный вес и приносит престиж.

Некоторые источники утверждают, что поездка может стать спасательным кругом для пары. Ранее появлялась информация, что Меган и Гарри оказались на грани финансового краха из-за расточительного образа жизни. Возвращение в Лондон даст герцогине необходимую рекламу в момент уязвимости.

Ранее Меган Маркл обвинили в лицемерии из-за публикации фото дочери.