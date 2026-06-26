В столичном регионе ежегодную семейную выплату назначили 23 тысячам работающих родителей

В Москве и Подмосковье ежегодная семейная выплата была назначена 23 тыс. работающих родителей. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области.

Так, в ведомстве одобрили первые подобные выплаты. В целом с 1 июня в региональное отделение поступило более 130 тыс. заявлений.

Мера поддержки доступна для граждан России, которые постоянно проживают в РФ. Оформить выплату могут работающие родители с двумя и более детьми в возрасте до 18, а при очном обучении – до 23 лет. Среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Кроме того, у родителя должен быть уплачен НДФЛ в предыдущем году и отсутствовать долги по алиментам.

Подать заявление можно до 1 октября на сайте Госуслуг, в отделении Соцфонда или в МФЦ. Рассмотрение занимает 10 рабочих дней. Выплата перечисляется в течение 5 рабочих дней после принятия решения.