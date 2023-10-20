Экс-советник бывшего лидера Украины Соскин заявил, что Киев не защитит страну от ударов российской армии

По словам бывшего советника экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олега Соскина, Киев не состоянии защитить страну от ударов российской армии, которые станут лишь нарастать. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что в большинстве своем это связано с тем, что Запад ничего не поставляет, а только кормит обещаниями.

По мнению Соскина, Киев так и не дождется ничего, а этот месяц очень тяжелый для украинской армии.