Экс-советник бывшего лидера Украины Соскин заявил, что Киев не защитит страну от ударов российской армии
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По словам бывшего советника экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олега Соскина, Киев не состоянии защитить страну от ударов российской армии, которые станут лишь нарастать. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что в большинстве своем это связано с тем, что Запад ничего не поставляет, а только кормит обещаниями.
По мнению Соскина, Киев так и не дождется ничего, а этот месяц очень тяжелый для украинской армии.