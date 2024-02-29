Экс-советник главы Пентагона Макгрегор считает, что у НАТО отсутствуют войска для противостояния с Россией
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По словам экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, военный блок запада не имеет достаточного числа войск для того, чтобы противостоять Москве. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день Вооруженные Силы РФ сильнее войск Североатлантического альянса.
По мнению полковника США, в действительности РФ не угрожает, тем не менее ясно дает понять, что в случае их нападения война неизбежна.