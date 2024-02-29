По словам экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, военный блок запада не имеет достаточного числа войск для того, чтобы противостоять Москве. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Вооруженные Силы РФ сильнее войск Североатлантического альянса.

По мнению полковника США, в действительности РФ не угрожает, тем не менее ясно дает понять, что в случае их нападения война неизбежна.