По словам экс-советника госсекретаря США Лоуренса Уилкерсона, Вашингтон и Североатлантический альянс регулярно предупреждают о ложной «российской угрозе» и могут спровоцировать катастрофу, о чем российский лидер сказал в интервью Такеру Карлсону. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на видеохостинг.

Он добавил, что Путин подтвердил то, что после вступления военного блока в боевые действия в Незалежной наступит катастрофа для всего мира.

По мнению американского политика, ведущие западные издания СМИ ведут распространение информации об «угрозе» со стороны Москвы, которая не пойдет на эскалацию, а действия НАТО как раз чреваты применением ядерного оружия.