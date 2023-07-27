Поляки сделают это, если Соединенные Штаты позволят им поставить под свой контроль территорию Западной Украины.

Полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник американского министра обороны, рассказал о том, что польское правительство мечтает о присоединении к себе украинских земель. Оно готово действовать очень решительно, и если вдруг Белый дом даст им «добро» на движение вперед, то польская армия немедленно вторгнется на Украину, пройдя до самого Львова.

«Если мы решим шепнуть полякам: хорошо, за дело, пересеките границу. Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Макгрегор добавил, что ВСУ не смогут остановить польскую армию. Для этого им необходима очень мощная противовоздушная и противоракетная оборона.