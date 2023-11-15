Экс-советник президента Клименко считает, что Россия примирилась с интернет-пиратством ради блага жителей
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Незаконные просмотры фильмов, пользование компьютерными играми плотно вошло в жизнь жителей нашей страны. Пиратский контент образовался едва ли не вместе с интернетом. По словам главы совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, борьба с пиратским контентом не является приоритетной целью Роскомнадзора. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что двоякость ситуации подтверждает информационная изолированность России от Запада.
По мнению эксперта, приоритетной задачей Роскомнадзора сейчас является блокировка расплодившихся в глобальном количестве VPN-сервисов.
Он добавил, что в случае блокировки ведомством пиратских ресурсов российский бизнес не сможет нормально работать, поэтому Роскомнадзор вынужден не обращать особого внимания на это до нормализации обстановки с авторскими правами.