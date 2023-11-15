Экс-советник президента Клименко считает, что Россия примирилась с интернет-пиратством ради блага жителей

Незаконные просмотры фильмов, пользование компьютерными играми плотно вошло в жизнь жителей нашей страны. Пиратский контент образовался едва ли не вместе с интернетом. По словам главы совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, борьба с пиратским контентом не является приоритетной целью Роскомнадзора. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что двоякость ситуации подтверждает информационная изолированность России от Запада.

По мнению эксперта, приоритетной задачей Роскомнадзора сейчас является блокировка расплодившихся в глобальном количестве VPN-сервисов.

Он добавил, что в случае блокировки ведомством пиратских ресурсов российский бизнес не сможет нормально работать, поэтому Роскомнадзор вынужден не обращать особого внимания на это до нормализации обстановки с авторскими правами.