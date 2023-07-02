Экс-советник президента Украины Соскин рекомендует жителям покинуть страну
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По словам экс-советника бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олега Соскина, жителям Незалежной необходимо выехать из страны в летнем сезоне текущим летом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на один из видеохостингов.
По его мнению, осенью ожидается обострение конфликта, поэтому мирных жителей не ожидает ничего хорошего.
Соскин также советует нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать мирный договор с Россией.