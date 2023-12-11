По словам экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, граждан Незалежной насильно отправляют на фронт без должной подготовки и вооружения. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что их арестовывают, проводят псевдомедицинское обследование и направляют на фронт.

По мнению бывшего советника президента, ситуация на фронте усугубилась с приходом на пост главы украинского Минобороны Рустема Умерова.