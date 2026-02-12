Экс-советник Путина заявил, что государство не может уничтожить мошенников, но может сделать их промысел дорогим

Экс-советник президента по вопросам интернета Герман Клименко предложил смотреть на проблему телефонного мошенничества без иллюзий. В беседе с NEWS.ru он заявил : победить этот бизнес полностью невозможно, и государство ставит перед собой другую, более реалистичную цель — сделать преступление экономически невыгодным.

Именно этой логикой, по словам Клименко, объясняется недавняя блокировка звонков в мессенджерах. Сама по себе мера не уничтожит злоумышленников, но она лишает их главного ресурса — дешевизны коммуникаций. Раньше любой мог совершать тысячи анонимных звонков практически бесплатно. Теперь вход в профессию для новичков усложняется, а затраты легальных, но серых схем возрастают.

Клименко подчеркнул, что итогом такого подхода должно стать не исчезновение мошенничества как явления, а превращение его в дорогое, сложное и рискованное занятие. Сделать так, чтобы звонок стоил денег, а анонимность приходилось покупать, — это реально способно снизить масштаб бедствия эффективнее любых запретительных указов.

Ранее он раскрыл причину внезапных блокировок счетов: виноваты «странные» операции.