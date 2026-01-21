Эксперт раскрыл причину внезапных блокировок счетов: виноваты «странные» операции

Финансовые сервисы сегодня могут заблокировать доступ клиенту не только за явные нарушения, но и за поведение, которое алгоритмы сочтут странным. Как объяснил в эфире радио Sputnik эксперт Герман Клименко, банковские системы автоматически отслеживают шаблоны операций, и любое резкое отклонение от привычного графика способно вызвать подозрения.

По его словам, например, если ваш месячный оборот по карте обычно составляет 50 тыс. рублей, а внезапно на счет приходит или с него обналичивается миллион, это сразу же попадает в поле зрения службы безопасности. Такие действия система может расценить как попытку отмывания денег, мошенничества или обналичивания нецелевого кредита. При этом, как отмечает Клименко, конкретные критерии и правила блокировок Банк России раскрывает неохотно, оставляя банкам широкое поле для маневра.

Экс-советник главы государства подчеркнул, что последствия такого «баннинга» для клиента могут быть крайне неприятными — от временного замораживания средств до полного закрытия счета без детальных объяснений. Восстановить доступ часто бывает сложно и долго, особенно если дело касается крупных сумм.

По его мнению, пользователям банковских услуг стоит помнить, что их финансовая активность постоянно анализируется. Итогом может стать не только повышенная безопасность, но и риск необоснованной блокировки. Чтобы избежать проблем, эксперты советуют по возможности предупреждать банк о планируемых крупных операциях и стараться не отклоняться резко от своего обычного финансового поведения.

