Экс-советника президента Казахстана убили в Астане

В Астане произошло резонансное убийство бывшего заместителя акима Алматы и экс-советника президента Казахстана Ержана Бабакумарова, передает Sputnik Казахстан.

Информацию о гибели 56-летнего государственного деятеля подтвердил департамент полиции столицы.

По предварительным данным, между Бабакумаровым и знакомыми ему мужчинами произошел словесный конфликт, который быстро перерос в драку. От полученных травм чиновник скончался.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. Его поместили в изолятор временного содержания.

Смерть высокопоставленного чиновника также подтвердил заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Бабакумаров занимал ряд важных государственных постов в разные годы. Он возглавлял службу центральных коммуникаций (СЦК), Центр анализа и прогнозирования при администрации президента РК, был заместителем руководителя канцелярии при президенте, а также заместителем акима Алматы.

С апреля по июль 2019 года Бабакумаров занимал должность советника президента Казахстана.

