Экс-супруг задушил пропавшую мать двоих детей-инвалидов на Дону

В Ростовской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве своей бывшей жены. Информацию об этом предоставили в областном управлении Следственного комитета России.

По информации следствия, когда обвиняемый подвозил бывшую супругу, она уснула в его автомобиле. Воспользовавшись этим, мужчина задушил женщину проводом. Затем он перенес тело в лесной массив, избавился от ее личных вещей и скрылся с места преступления.

Изначально он отрицал свою причастность к исчезновению женщины, но в дальнейшем признался в содеянном и раскрыл детали преступления. В скором времени суд определит меру пресечения для задержанного.

О пропаже 40-летней матери двоих детей с инвалидностью стало известно 25 августа, когда она направлялась из Аксая в Ростов-на-Дону. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. Тело женщины без признаков жизни было обнаружено 3 сентября в лесополосе, расположенной на левом берегу реки Дон.

