В России мужчина задушил сожительницу и две недели хранил ее тело в погребе

В Башкирии арестовали 49-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей 40-летней сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что преступление произошло вечером 8 августа в доме в городе Белебее, где между фигурантом и женщиной произошел конфликт. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал душить ее. В итоге россиянка перестала дышать.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поместил тело в погреб, где оно находилось более двух недель. Затем он расчленил его с помощью топора и вывез останки в лесной массив возле города.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство). Свою вину он полностью признал.

Ранее сообщалось, что в Москве 36-летний внук убил свою 89-летнюю бабушку и сам рассказал об этом на видео.