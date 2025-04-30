Экс-замначальника управления пожарной охраны МЧС Даудашвили осудили на 15 лет

Дмитрий Даудашвили ранее занимал пост заместителя начальника управления пожарной охраны МЧС. Суд дал ему 15 лет лишения свободы за получение взяток. Об этом сообщил ТАСС.

Даудашвили судили уже по второму уголовному делу, которые было возбуждено в его отношении. На этот раз ему инкриминировали получение взяток в особо крупном размере.

«Суд постановил признать виновным и назначить наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 63 млн рублей», — указали в суде журналистам.

Бывшему чиновнику также было запрещено занимать посты на государственной службе на протяжении 10 лет.

Ранее сообщалось, что суд арестовал руководителей подведомственной ФНС структуры. Директора и его заместителя из казенного учреждения «Налог-сервис» отправили в СИЗО. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.