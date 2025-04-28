Главу структуры подведомственной ФНС арестовали за взятки

Басманный районный суд Москвы избрал в отношении генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) России федерального казенного учреждения «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева меру пресечения в виде заключения под стражу.

Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на представителей суда сообщает ТАСС.

В обмен на денежное вознаграждение фигуранты пообещали деловому партнеру продолжить сотрудничество.

«Налог-сервис» работал с 2001 года. Данная структура была создана с в 2001 году для обеспечения организационно-технической и информационной поддержки деятельности Федеральной налоговой службы. На территории РФ работают 82 филиала компании.

Ранее сообщалось о том, что Мосгорсуд принял решение оставить блогера Лерчек под домашним арестом.