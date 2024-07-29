Эксперт Андриевский определил вероятную причину разрушения дамб в российских регионах
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Сегодня в Карелии прорвало дамбу между двумя шлюзами Беломорско-Балтийского канала, вследствие чего вода размыла временную перемычку и затопила ряд поселков, судьба двух человек остается неизвестной. Также в пятницу произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области. По словам эксперта Ивана Андриевского, на данный момент видны какие-то странные объяснения, что ямки прорыли или ходы, размывшие дамбу, и что наполовину больше осадков выпало. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что данные объяснения являются несостоятельными, а причиной прорыва дамб стало длительное неполное соблюдение регламентов эксплуатации указанных гидротехнических сооружений.
По мнению эксперта, следует привлекать новые виды контроля над состоянием дамб. Это прежде всего наблюдение посредством спутников, космическое фотографирование, позволяющее отслеживать состояние грунтов и дамб, а также устанавливать датчики движения грунтов, устанавливать датчики плотности, помогающие заблаговременно известить тех, кто отвечает за эти дамбы, о их вероятном разрушении, и таким образом предотвращать аналогичные ситуации.