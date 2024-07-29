Эксперт Андриевский определил вероятную причину разрушения дамб в российских регионах

Сегодня в Карелии прорвало дамбу между двумя шлюзами Беломорско-Балтийского канала, вследствие чего вода размыла временную перемычку и затопила ряд поселков, судьба двух человек остается неизвестной. Также в пятницу произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области. По словам эксперта Ивана Андриевского, на данный момент видны какие-то странные объяснения, что ямки прорыли или ходы, размывшие дамбу, и что наполовину больше осадков выпало. Об этом сообщает радио Sputnik.