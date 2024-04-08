Эксперт Беднарук пояснил, сколько времени будет длиться сход воды в Оренбургской области

После двойного прорыва дамбы в Оренбургской области в пятницу началось сильнейшее наводнение. Утром в субботу уровень воды достиг почти 10 метров, перешагнув критическую отметку. Тысячи домов оказались в затопленными, а людей пришлось экстренно эвакуировать. Руководитель информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского Государственного аграрного университета Сергей Беднарук рассказал, как долго может продлиться паводок в Оренбургской области. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, скорость устранения последствий наводнения в Оренбургской области зависит от большого числа факторов: как быстро сойдет половодье, будут ли продолжительные дожди в регионе, затопленные территории за дамбой, поскольку в этих местах процесс отведения воды может быть проблемным.

Эксперт напомнил, что устранение сильнейшего наводнения на Кубани 22 года назад заняло почти два месяца.

По его мнению, в этом регионе подобная ситуация также не исключена, тем более что вероятны сложности, если вода попала в задамбовое пространство, в связи с чем процесс полного устранения последствий может затянуться.