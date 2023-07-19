Эксперт Безбородов: Украина лишится морских перевозок по результатам ударов по Одессе и Николаеву

В ее распоряжении останется только один водный путь – по Дунаю.

Управляющий партнер компании «Инфра Проекты» в своей беседе с журналистами оценил, как повлияют на украинские власти воздушные удары по двум их портам на Черном море. Эти удары были нанесены в ответ на атаку надводными беспилотниками Крымского моста. Эксперт считает, что в результате таких действий России Киев лишится возможности вывозить свои товары морем.

«Украина лишается морской логистики полностью, единственное сообщение с Европой возможно по Дунаю», - сообщило Алексей Безбородов.

Помимо этого, в распоряжении Киева также будет сухопутное сообщение, в том числе железнодорожное. Но страна испытывает трудности с электроэнергией, поэтому ж/д перевозки не могут быть организованы в полной мере.

По мнению Безбородова, чтобы Одесса и Николаеве не смогли выполнять портовые функции, не надо устраивать глобальные разрушения. Нужно всего лишь вывести из строя технику.