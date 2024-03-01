Эксперт Безпалько оценил обсуждение Германией атаки на Крымский мост
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Главред группы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали возможность атаки на Крымский мост, причем так, чтобы Берлин ни в чем не обвиняли. По словам эксперта Богдана Безпалько, эти факты являются очередным подтверждением лицемерия лидеров стран Европы. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что это свидетельствует о политике двойных стандартов, проявляющихся из прямого желания вести войну с Россией.
По мнению эксперта, имеются основания сомневаться в заверениях немецкого канцлера в том, что Германия воздерживается от поставок Незалежной ракет Taurus, а ключевой вопрос не именно в поставках, а в разрешении их применения.