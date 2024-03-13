Эксперт Безпалько считает, что в заявлении Путина о ядерных испытаниях имеется посыл Вашингтону

Глава государства заявил, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне. По словам эксперта Богдана Безпалько, в данном заявлении имеется посыл Вашингтону. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что этот посыл из серии того, что Россия не останется в долгу.

По мнению эксперта, президент РФ в прошлом 2023 году подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который Штаты так и не ратифицировали.

Он отметил, что при этом первыми проводить ядерные испытания наша страна не станет, только на вторых ролях, чтобы показать всему миру, что у России нет агрессивной направленности, но при этом посягать на свой суверенитет мы не позволим.