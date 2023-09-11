Эксперт Бижев считает, что НАТО желает проверить собственные силы в ходе учений и пригрозить Москве

По словам военного эксперта Айтеча Бижева, крупнейшие со времен холодной войны учения необходимы военному блоку для пересмотра стратегий и взглядов на современные вооруженные конфликты. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что Североатлантический альянс интересует именно поддержание регулярного напряжения.

По мнению эксперта, военный блок желает обложить Россию по всему периметру бывшего СССР.

Он подчеркнул, что вступление в открытое противостояние с Москвой не входит в планы альянса. А учения необходимы для проверки своих сил и средств, поскольку у нашей страны имеется множество высокоточного оружия.