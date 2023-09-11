Эксперт Бижев считает, что НАТО желает проверить собственные силы в ходе учений и пригрозить Москве
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По словам военного эксперта Айтеча Бижева, крупнейшие со времен холодной войны учения необходимы военному блоку для пересмотра стратегий и взглядов на современные вооруженные конфликты. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он отметил, что Североатлантический альянс интересует именно поддержание регулярного напряжения.
По мнению эксперта, военный блок желает обложить Россию по всему периметру бывшего СССР.
Он подчеркнул, что вступление в открытое противостояние с Москвой не входит в планы альянса. А учения необходимы для проверки своих сил и средств, поскольку у нашей страны имеется множество высокоточного оружия.