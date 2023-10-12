Эксперт Черниговский считает приватизацию «Росспиртпрома» мерой против паленой водки
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Минфин России предложил провести стопроцентную приватизацию АО «Росспиртпром». По словам гендиректора НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, снижение доли «Росспиртпрома» на внутреннем рынке не столь значительно, а падение объемов экспорта проявилось еще в 2022 году и связано с внешнеполитическими событиями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что такое решение вполне может иметь целью искоренение теневого рынка нелегального алкоголя, поскольку теневой рынок алкогольной продукции недостаточно жестко контролируется.
По мнению эксперта, приватизация не отразится на потребителях и не приведет к повышению стоимости продукции.
Он отметил, что также это не должно повлиять на падение объема продаж.