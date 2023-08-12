Эксперт Дандыкин назвал ежедневные потери ВСУ
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По словам военного эксперта Василия Дандыкина, ежедневные безвозвратные потери украинской армии составляют не менее 700 человек в день. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что ВСУ уже остро чувствует нехватку кадров.
По мнению эксперта, контроль российской армии над Купянском поставит под угрозу определенную группировку украинских войск, в связи с чем ВСУ будут стараться удержать Купянск даже за счет ослабления прочих фронтов.