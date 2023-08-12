Эксперт Дандыкин назвал ежедневные потери ВСУ

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, ежедневные безвозвратные потери украинской армии составляют не менее 700 человек в день. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что ВСУ уже остро чувствует нехватку кадров.

По мнению эксперта, контроль российской армии над Купянском поставит под угрозу определенную группировку украинских войск, в связи с чем ВСУ будут стараться удержать Купянск даже за счет ослабления прочих фронтов.