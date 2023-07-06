Эксперт Драницкий назвал причины вероятности взрыва телевизора
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Сегодня в одной из квартир жилого дома в столице произошел взрыв телевизора, ставший причиной пожара. Эксперт Олег Драницкий рассказал, почему это могло случиться. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, взрыв современных телевизоров произойти не может. Возгорание старого телевизора может произойти из-за наличия горючих материалов в устройстве. При этом скачок напряжения также не сказывается на состоянии телевизора.
Эксперт отметил, что взрыв современного телевизора может произойти только в случае вмешательства в его конструкцию.