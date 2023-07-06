Эксперт Драницкий назвал причины вероятности взрыва телевизора

Сегодня в одной из квартир жилого дома в столице произошел взрыв телевизора, ставший причиной пожара. Эксперт Олег Драницкий рассказал, почему это могло случиться. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, взрыв современных телевизоров произойти не может. Возгорание старого телевизора может произойти из-за наличия горючих материалов в устройстве. При этом скачок напряжения также не сказывается на состоянии телевизора.

Эксперт отметил, что взрыв современного телевизора может произойти только в случае вмешательства в его конструкцию.