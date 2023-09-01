Очередной украинский дрон атаковал Россию, на этот раз его целью стал атомоград Курчатов в Курской области. По словам политэксперта Владимира Джараллы, данная атака является проявлением террора киевского режима. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что проявлением терроризма является прежде всего факт нанесения ударов по ядерным объектам.

По мнению эксперта, это свидетельствует о виде Незалежной при условии отсутствия спецоперации, то есть, то, зачем она необходима Западу.

Он добавил, что, вероятнее всего, при направлении беспилотника использовались данные спутников США.