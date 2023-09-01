Эксперт Джаралла дал оценку атаке беспилотника на Курчатов
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Очередной украинский дрон атаковал Россию, на этот раз его целью стал атомоград Курчатов в Курской области. По словам политэксперта Владимира Джараллы, данная атака является проявлением террора киевского режима. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что проявлением терроризма является прежде всего факт нанесения ударов по ядерным объектам.
По мнению эксперта, это свидетельствует о виде Незалежной при условии отсутствия спецоперации, то есть, то, зачем она необходима Западу.
Он добавил, что, вероятнее всего, при направлении беспилотника использовались данные спутников США.