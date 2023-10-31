Эксперт Экс раскрыл масштабы потерь Украиной западной техники

Военный обозреватель Дэвид Экс рассказал в статье, которая вышла у Forbes, про уничтожение западных танков российскими войсками.

«Украинцы потеряли почти пятую часть своих Leopard 2. Русские выводят из строя боевые машины ускоряющимися темпами», - подчеркнул он.

Он добавил, что ракетный противотанковый комплекс «Корнет», который стоит на вооружении ВС РФ, отлично справляется с самыми защищенными машинами. Ему не может противостоять даже шведский Strv 122, который считается одним из самых бронированных в мире. Одна из украинских бригад, которая имела на вооружении шведскую технику, судя по всему, потеряла ее порядка двух третей. В этом подразделении осталась всего одна танковая рота вместо трех положенных по штату.